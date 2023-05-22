美國債限僵局將引發衰退 倒債更糟

美國府會之間的舉債上限僵局可能將經濟推入衰退，而政府一旦倒債則可引發嚴重的金融危機。

財政部長葉倫表示，到6月1日時聯邦政府可能無法準時支付各項開支，屆時財政部可能暫時停發聯邦公務人員薪資及軍人退休俸。最糟的情況，則是無法對美國公債持有人按時支付本息，使全球金融體系陷入動盪，可能使美國經濟陷入嚴重衰退，股價重挫，及舉債成本急升。

許多經濟學者都預期不會倒債，但他們提出三種可能出現的僵局，並分析將分別對經濟與金融體系造成何種影響。

最佳狀況：府會在最後一刻達成協議

目前美國經濟已經因為升息而減弱，許多學者預測今年會出現衰退。標普全球財智首席美國經濟學者普拉肯表示，府會僵局造成的不確定性，可能使消費者、投資人及企業界退卻，使衰退的機率升高。

勞工雖不大可能丟掉工作，但消費將會因為經濟展望難測而減少花錢，股市也會隨著6月1日的大限逼近而開始下跌。普拉肯指出，2011年國會搶在大限來到之前提高舉債上限，股市曾一度下跌，經過好幾個月才恢復，而美國的債信評等也被調降。他表示，「即使在資源即將用盡之前達成協議，所造成的不確定性也會抑制經濟成長」。

標準普爾公司（S&P）3月曾預期金融動盪可能使今年第4季國內生產毛額（GDP）只比去年同期成長0.1%。

大限之後才達成協議：

如果府會談判拖到6月1日以後，經濟學者預測金融市場的反應將更加嚴峻。安永會計師事務所（EY）首席經濟學者達克表示，「震撼將會迅速加快」。如果消費者的退休金及投資帳戶驟然萎縮，可能大幅削減支出，企業將暫停雇用及投資計畫。

在6月1日到聯邦政府無法履行義務之前，可能會有一段過渡期。財政部長葉倫之前表示，財政部現金耗盡的時間可能比預估日期要晚幾周。國會政策中心預估，6月財政部將支出6,225億美元，但同時會有4,950億美元的稅收。

另一種可能，則是政府短期內優先償還債務，將社會安全福利等支出延後。瑞士銀行經濟學者表示，影響雖然顯著，但對經濟的衝擊比倒債要小。瑞銀預估，在這種情況下第3季GDP年增率為-2%，且第4季將持續萎縮，下半年企業將裁員25萬人。

經濟一旦走下坡，通膨也可能下降，如此聯準會（Fed）可能降息，有助於支撐經濟。

府會無法達成協議，政府倒債：

此時政府在數日或數周內無力履行各項支付，對經濟造成壓力。布魯金斯研究所經濟學者艾德柏格表示，「由於美國公債太過重要，可能引發全球金融體系大亂」。EY事務所學者達克表示，政府倒債所造成的經濟衰退，將比金融海嘯的衝擊更重。

美國公債將下跌，也將衝擊投資基金、企業及銀行的資產負債表，使更多區域性銀行面臨倒閉壓力。公債殖利率上升，也將帶動信用卡、房貸及車貸利率，壓縮經濟活動。

分析師表示，投資人將全面撤離風險性資產。白宮報告預測，美股將在數月內重挫達45%，失業率將衝高5個百分點。瑞銀預測如果府會僵局持續一個月，將使美國經濟連續萎縮四個季度。

白宮報告指出，果真如此，政府將無力擴大財政支出來支撐經濟。