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希臘政盪 公債遭空襲

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

希臘21日舉行國會大選，預料不會也任何政黨取得足以單獨籌組政府的國會席次，可能在7月舉行第二次投票，進入漫長的組閣協商，政局可能再陷動盪，促使避險基金加碼做空希臘公債，空頭部位增至2014年來最高水準。

民調顯示，總理米佐塔基斯領導的新民主黨目前處於領先地位，支持率介於31%~38%，在野的「激進左派聯盟」支持率落後4~7個百分點，但前總理齊普拉斯在落馬前改變選制，引入全比例代表制，意味著贏家政黨必須取得48%的選票，才有辦法單獨籌組內閣。

投票結果若沒有明確贏家，各政黨間將展開幾天的協商。如果沒有任何政黨直接獲勝，總統薩克拉洛普魯將給予得票前三名的政黨，各三天時間組成政府，若各黨都失敗，希臘將在約一個月後再度選舉。

面對希臘選後可能陷入政府失能，標普全球財智的數據顯示，避險基金做空希臘公債的部位上周超過5億美元，為2014年來最高，也遠高於今年初的6,500萬美元左右，押注希臘公債價格將下跌。不過，希臘經濟表現強勁，去年成長5.9%，公共債務占經濟產值的比率也降至171%，公債表現也不凡，10年期公債殖利率約為4.04%，還比義大利的4.3%低。

希臘 投票

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