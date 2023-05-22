參數型保險 氣溫異常就賠
為保護民眾抵禦氣候變遷的衝擊，機構紛紛推出以氣溫、降雨等氣候數值為給付條件的「參數型保險」（parametric insurance）。專家估算，這類保險的規模到2031年時可望擴大到293億美元，十年成長1.5倍。
在印度，非營利的Arsht-Rock基金會韌性中心與微型貸款新創業者Blue Marble及一家產業公會，5月推出全球首批極端熱浪保險，若當地氣溫連續三天都遠高於歷史均溫，投保人可獲得小額理賠。
傳統保險可能要花好幾月才能完成理賠，但這類「參數型保險」不須提出損失證明，只要氣溫、風速或降雨量等氣候條件達到極端氣候的門檻，幾天內便能理賠。
隨著乾旱、風暴、熱浪頻傳，衝擊容易受影響的社群，參數型保險這類援助在開發中國家因而愈來愈常見。目前開發中國家的這類保險計畫，財源多由非營利機構、國家政府或富裕國家提供補貼。
瑞士再保險公司表示，參數型保險產品的銷售，在2021年~2022年8月躍增40%。Allied Market研究公司保險分析師估算，參數型保險的規模在2031年前將擴至293億美元，遠高於2021年的117億美元。
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