解債限僵局 拜登急電麥卡錫

美國民主黨與共和黨幕僚的舉債上限談判因支出爭議而再陷僵局，眾院議長麥卡錫直接放話在總統拜登回國前，協商都不會有進展，促使拜登安排21日從日本搭機回國途中，和麥卡錫通話。拜登也呼籲共和黨緩和「極端的立場」。

彭博資訊報導，美國債限協商20日再次停擺，麥卡錫指責白宮官員在磋商中「又變卦，其實想增加明年的支出」，「在總統回到國內之前，我不認為我們能有任何進展」。兩黨21日甚至未安排協商會議。

七大工業國集團（G7）的廣島峰會21日才閉幕，拜登搭「空軍一號」回到華府的時間，預料將是在21日的午夜左右。拜登安排美東時間21日上午從日本搭機返國途中，和麥卡錫通話。

拜登在廣島的記者會上表示，他打算在回程途中和麥卡錫通電話，看能否讓談判回到正軌，「我猜他要直接和我打交道，確保我們的立場相同」。他也說，「現在共和黨必須接受不會有完全照他們黨派條件走的兩黨協議，它們也得讓步」。