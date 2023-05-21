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三星押寶GAA 指半導體需求有望在今年下半年逐步恢復

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近期三星公佈了三星2023年第一季度財務報告，其中SDS部門第一季度收入為13.73萬億韓元，營業虧損為4.58萬億韓元。美聯社
近期三星公佈了三星2023年第一季度財務報告，其中SDS部門第一季度收入為13.73萬億韓元，營業虧損為4.58萬億韓元。美聯社

集微網消息，近期三星公佈了三星2023年第一季度財務報告，其中SDS部門第一季度收入為13.73萬億韓元，營業虧損為4.58萬億韓元。

其中存儲部分由於DRAM產品服務器客戶庫存調整、銷量降低、採購延遲以及消費市場客戶手機以及PC應用的需求尚未恢復，存儲業務的業績較上一季度大幅下滑。而NAND部分雖然也受到需求疲軟影響，但是產品組合及時跟上業界往高密度轉變的趨勢。

而在第二季度三星將加速DDR5以及LPDDR5x節點轉換，並注重應對AI等新用例。而NAND則會注重成本競爭力。

System LSI業務在第一季度的收益大幅下降，在第二季度由於客戶庫存壓力下降，所以可能有助於盈利小幅回升。

三星預計，下半年隨著下遊客戶庫存水平下降，存儲產品和系統IC組件的需求會逐步恢復。而隨著中國市場對移動產品需求的復囌，System LSI 將嘗試重新進入旗艦市場，同時也希望能夠擴大業務領域。

代工業務目前正通過應用GAA技術量產第一代3nm工藝節點，專注於高性能和低功耗特性的第二代工藝正在開發中，目標2024年實現量產。為2nm工藝設計的基礎設施開發進展順利。

庫存 三星

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