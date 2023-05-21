快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

中國裁員越南增員？ Marvell宣佈在胡志明市成立集成電路設計中心

集微網／ 集微網
網通IC設計大廠邁威爾科技（Marvell）本季營收財測低於市場預期。擷自Marvell官網
網通IC設計大廠邁威爾科技（Marvell）本季營收財測低於市場預期。擷自Marvell官網

集微網消息，據外媒報導，美國美滿電子科技公司（Marvell）宣佈在越南胡志明市成立「世界領先」的集成電路設計中心。

報導稱，該中心的前身是位於胡志明市第七郡新順出口加工區的美滿（越南）技術有限責任公司。通過此次升級，美滿（越南）將成為美滿集團在世界上四大研發中心之一，將成為越南技術工程師的理想工作場所。美滿（越南）目前擁有約300名員工，其中97%為工程師。

報導還提及，為滿足人力資源需求，美滿集團將通過助學金計劃支持越南科技專業的優秀大學生，優先招聘在越南處境困難的員工，尤其是女性員工。

美滿電子（Marvell）光纜和銅纜連接事業部執行副總裁黎阮博士表示，全球半導體行業面臨的最大挑戰之一，是缺乏研究和技術能力。越南集成電路設計中心的成立是縮小人才缺口、促進產業發展的重要一步。Marvell承諾，努力為該中心吸引優秀的技術人才，為越南就業機會、職業發展和高價值微晶片生態系統的發展做出貢獻。

美國駐胡志明市總領事表示，Marvell的承諾是美國企業對越南經濟社會發展所做貢獻的典型例子。美國企業已投資數十億美元，為加強越南在全球供應鏈中的作用、創造高質量就業機會、培養人才和培養創新精神做出了貢獻。各家企業看到了越南在吸引外資、世界級品牌和世界領先技術方面的巨大潛力和能力。

越南 美國 半導體

延伸閱讀

台中人有福了！台灣虎航新添台中國際航線 七月直飛澳門、韓國、越南、日本

科技業裁員逾16萬 矽谷頂尖職缺很少

仙女出浴？越南還劍湖驚現2裸體少女沐浴 影片瘋傳警查出驚人真相

大陸在西沙群島開火鍋店 越南外交部：堅決反對

相關新聞

AI精準掌握魚量 讓漁業永續經營

人工智慧（AI）讓人類更了解海底狀況。美國科學家指出，透過運用AI可以更精準預測海底某個範圍的魚群分佈，藉此將可幫助漁民更有效捕魚並維持海底魚類數量。 準確率達85%...

燃油車不符淨零趨勢 大量賣入第三世界

燃油二手車不斷流向第三世界，導致當地環境惡化！隨著淨零碳排趨勢，歐美市場開始擁抱更環保的電動車，導致燃油二手車出口到非洲、亞洲的數量不斷暴增。專家指出，二手車大多存在汙染與不安全的問題，還有不肖業者會拆除...

機搆：NASC核心是美國晶片法案 應大力關注四個主要領域

集微網消息，近日，SIA（美國半導體行業協會）和亞利桑那州立大學本周擧辦了第一屆北美半導體會議(NASC)，這是墨西哥、加拿大和美國政府、學術機搆和私營部門之間的一項新的三方努力。NASC的目標是在北

韓媒：夏普退出蘋果iPhone 16相機模塊供應鏈

集微網消息，日本的夏普目前沒有參與蘋果為iPhone 16系列開發相機模塊的項目。該公司的缺蓆意味著它已經退出蘋果iPhone 16系列相機模塊的供應鏈。 據韓媒The Elec報道，夏普一直是蘋果

中國生意不好做 從高盛到大摩在陸獲利大減或虧損

高盛集團、摩根士丹利與多家西方銀行去年在中國大陸獲利大幅下滑，因新冠封鎖措施與地緣政治緊張局勢，使得這些銀行對大陸營運事...

紐時：美半導體製造業榮景面臨一大挑戰：人力不足

人力短缺，不僅是台灣半導體業面臨的狀況，也將是美國才開始蓬勃發展的半導體製造業所要面臨的考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦