中國裁員越南增員？ Marvell宣佈在胡志明市成立集成電路設計中心

集微網消息，據外媒報導，美國美滿電子科技公司（Marvell）宣佈在越南胡志明市成立「世界領先」的集成電路設計中心。

報導稱，該中心的前身是位於胡志明市第七郡新順出口加工區的美滿（越南）技術有限責任公司。通過此次升級，美滿（越南）將成為美滿集團在世界上四大研發中心之一，將成為越南技術工程師的理想工作場所。美滿（越南）目前擁有約300名員工，其中97%為工程師。

報導還提及，為滿足人力資源需求，美滿集團將通過助學金計劃支持越南科技專業的優秀大學生，優先招聘在越南處境困難的員工，尤其是女性員工。

美滿電子（Marvell）光纜和銅纜連接事業部執行副總裁黎阮博士表示，全球半導體行業面臨的最大挑戰之一，是缺乏研究和技術能力。越南集成電路設計中心的成立是縮小人才缺口、促進產業發展的重要一步。Marvell承諾，努力為該中心吸引優秀的技術人才，為越南就業機會、職業發展和高價值微晶片生態系統的發展做出貢獻。

美國駐胡志明市總領事表示，Marvell的承諾是美國企業對越南經濟社會發展所做貢獻的典型例子。美國企業已投資數十億美元，為加強越南在全球供應鏈中的作用、創造高質量就業機會、培養人才和培養創新精神做出了貢獻。各家企業看到了越南在吸引外資、世界級品牌和世界領先技術方面的巨大潛力和能力。