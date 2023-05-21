預算1700億盧比 印度內閣批準電子製造業PLI補助2.0方案

集微網消息，據外媒報導，日前在印度總理莫迪主持的聯合內閣（Union Cabinet）會議上，批準了扶持印度本土電子製造業發展的生產相關激勵計劃（PLI）2.0總體方案，預算支出約1700億盧比（約新台幣633億元）。

報導稱，印度的電子製造業在過去8年中以17%的復合年增長率持續增長，2023年將突破一個主要的生產裡程碑，產值邁過千億美元大關。印度已成為世界第二大手機生產國，今年手機出口額突破110億美元，全球電子製造生態圈正在曏印度襲來，印度正崛起為電子製造大國。

基於手機生產相關PLI的成功，印度內閣批準了覆蓋更廣泛IT硬件的PLI 2.0方案，其要點包括：激勵涵蓋筆記本電腦、平板電腦、一體機、服務器和超小型設備；預算支出1700億盧比；計劃執行期限為6年；預期帶動產值增量為3.35萬億盧比（約新台幣1兆2445億元）；預期帶動投資增量為243億盧比（約新台幣87億元）；預計帶動直接就業為75000人。

印度電子工業協會(ELCINA)主席Shri Sanjay Agarwal評論說：「針對IT硬件的PLI Scheme 2.0將幫助印度成為IT硬件製造中心，並增加該國的出口。這將鼓勵國內企業在印度製造更多的IT硬件產品，促進印度IT硬件生態系統的發展」。