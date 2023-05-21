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首屆北美半導體會議召開 推進北美三國半導體分工合作

集微網／ 集微網
本周SIA和亞利桑那州立大學共同擧辦了首屆北美半導體會議（NASC）。該會議聯合了墨西哥、加拿大和美國三國政府、學術機構以及私營部門。路透
本周SIA和亞利桑那州立大學共同擧辦了首屆北美半導體會議（NASC）。該會議聯合了墨西哥、加拿大和美國三國政府、學術機構以及私營部門。路透

集微網消息，本周SIA和亞利桑那州立大學共同擧辦了首屆北美半導體會議（NASC）。該會議聯合了墨西哥加拿大美國三國政府、學術機構以及私營部門。

該會議主要圍繞《晶片法案》展開，專注於勞動力發展、研發、各國政府激勵措施、關鍵鑛物以及環境保護這四個方面。會議希望能夠擴大和促進美國、墨西哥和加拿大大學合作關係，以為半導體產業提供足量的工人。同時也希望大學和研究機構之間（例如國家半導體技術中心NSTC）互相合作，提升研發實力。

此外，NASC也希望墨西哥和加拿大分別在半導體組裝及封測供應鏈和晶片設計、稀土開採以及加工中發揮作用，通過NASC和美國協調製定自己的激勵方案，以避免依賴少數稀土加工來源。

半導體 美國 加拿大 墨西哥

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