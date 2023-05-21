IG槓推特 傳推文字版App

推特可能有新對手，據傳Instagram（IG）計劃推出功能相近的文字版應用程式（App），已秘密找上名人協助測試。

彭博資訊引述內情人士指出，IG正與名人和網紅共同試驗新項目構想，並和特定創作者就此討論了好幾個月，但這些人未獲足夠權限，無法使用完整版軟體。

賀柏曼在加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授社交與網紅行銷，她說新App與IG各自獨立，但用戶能連結兩個帳戶，新服務最快6月問世，可能與Mastodon等推特競爭者相容。

賀柏曼指出，回顧歷史，Meta喜歡借鏡其他App，打造新服務。

IG和臉書均是Meta Platforms的子公司，馬斯克接管推特的狀況太混亂，導致部分用戶另尋其他選項，開創了新的市場機會。

彭博行業研究（BI）分析師辛格和瑞莫茲說，Meta比其他小型對手更有機會搶到推特市占。他們在報告中表示：「Meta要把推特用戶帶到自家平台可能會遭受挑戰」，但推特對重度使用者收取月費，或許會傷害用戶參與度，Meta仍構成威脅。

另一方面，Meta執行長祖克柏不再力拼元宇宙，把焦點拉回到實體世界，先是著手刪減開支，如今又研發推特對手，這些努力似乎見效，他名下淨資產今年激增440億美元至899億美元，增幅在彭博億萬富豪指數中高居第一。祖克柏財產主要是Mate持股。

儘管Meta周五（19日）收盤小跌0.49%，該公司仍是今年標普500指數中表現次佳個股，漲幅超過100%。

祖克柏2022年力拼元宇宙，不惜花費巨資以稱霸虛擬實境世界，這讓他損失慘重，資產總值一度從高點驟減1,000億美元以上。