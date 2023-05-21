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美債限僵局 推演三情境

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國債務上限談判19日再次一度中斷，若繼續歹戲拖棚，可能掀起重大金融危機。 （路透）
美國債務上限談判19日再次一度中斷，若繼續歹戲拖棚，可能掀起重大金融危機。 （路透）

美國債務上限談判19日一度因共和黨代表離席抗議而中斷，所幸數小時後恢復談判。但若債限之爭歹戲拖棚，可能將經濟推入衰退；萬一導致政府債務違約，恐掀起重大金融危機。

美國眾議院議長麥卡錫19日表示，共和黨議員當天已恢復與民主黨磋商。在廣島參加七大工業國（G7）高峰會的美國總統拜登20日說，他有信心能避免違約。

華爾街日報彙整經濟學家的看法，列出債限之爭最終可能的三種結局。

情境一：拖到最後一刻達成協議。

一連串升息已造成經濟減緩，此時國會又因債限僵持不下，展望不明可能迫使消費者、投資人和企業縮減支出，升高衰退機率。

隨著6月1日「大限日」接近，美股可能轉跌。2011年國會在截止期限數小時前提高上限，美股仍暴跌，美國頂級信評也遭降等。萬一類似的金融動盪重現，標普預測，今年美國第4季國內生產毛額（GDP）成長率可能急縮，從原估的0.6%降至0.1%。

情境二：過了截止期限才敲定協議

若拖過6月1日才協商出結果，經濟學家預料金融市場反應會更劇烈，因為債務違約更可能發生。

消費者的退休金和投資帳戶餘額若突然縮水，可能逼他們大砍支出，動搖美國經濟。企業也可能暫停招聘並擱置投資。6月1日只是推估，財政部現金用罄的確切日期，仍視支出與稅收而定，所以「大限日」可能延後數天或數周來到。

若政府暫把償債視為最優先，瑞銀經濟學家認為，對經濟的衝擊沒有債務違約那麼嚴重，但估計仍可能導致第3季GDP季比年率萎縮2%，第4季進一步萎縮。不過，經濟衰退可能促使Fed降利率緩和衝擊。

情境三：債限協議難產

萬一政府無法償債的窘境延續數日或數周，衝擊甚鉅。經濟學家認為，全球金融體系將陷入混亂，債務違約恐引發一波比2007-2009「大衰退」嚴重的經濟沉淪。屆時美國公債價格將重挫。美國未能如期償付公債持有人，將擾亂銀行和企業資金運作、阻滯數兆美元計的全球短期美元借貸流動。

投資基金、企業和銀行都持有美國公債，價格大跌將重創其資產負債表。白宮報告預測，美股可能在數月內崩跌45%、失業率飆升5個百分點。

經濟衰退 美國 債務

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