富爸爸窮爸爸作者：美經濟將「猛撞著陸」可投資這三類資產

暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特‧清崎表示，美國經濟正朝向嚴重萎縮，他建議投資人購買比特幣、黃金和白銀，來迴避他所說的「領導人腐敗和失職」。

Business Insider報導，清崎18日在推特上表示：「如果問我經濟會軟著陸？硬著陸？還是猛撞著陸？我會說猛撞著陸。我希望我是錯的，但我相信會是如此。領導人正在腐敗，而且腐敗程度很高。購買黃金、白銀和比特幣，仍是面對腐敗和失職時的最好保險。」

清崎經常發表他對經濟災難的預言，他先前曾料中2021年的全球史上最慘市場浩劫。

他去年曾抨擊比特幣是投機工具，但他近來已撤回這些言論。他現在因為比特幣的去中心化特性而「愛上」這種數位貨幣，這種特性代表比特幣不會像法定貨幣一樣，受到央行和政府等外部團體操控。

清崎也已讚揚黃金多年，他先前曾說，黃金、白銀和比特幣「才是真的錢」，而現金則是「垃圾」。黃金被普遍視為是對抗通膨的避難所，今年來已上漲近8%。