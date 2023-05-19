快訊

中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富爸爸窮爸爸作者：美經濟將「猛撞著陸」可投資這三類資產

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特‧清崎表示，美國經濟正朝向嚴重萎縮，他建議投資人購買比特幣、黃金和白銀，來迴避他所說的「領導人腐敗和失職」。

Business Insider報導，清崎18日在推特上表示：「如果問我經濟會軟著陸？硬著陸？還是猛撞著陸？我會說猛撞著陸。我希望我是錯的，但我相信會是如此。領導人正在腐敗，而且腐敗程度很高。購買黃金、白銀和比特幣，仍是面對腐敗和失職時的最好保險。」

清崎經常發表他對經濟災難的預言，他先前曾料中2021年的全球史上最慘市場浩劫。

他去年曾抨擊比特幣是投機工具，但他近來已撤回這些言論。他現在因為比特幣的去中心化特性而「愛上」這種數位貨幣，這種特性代表比特幣不會像法定貨幣一樣，受到央行和政府等外部團體操控。

清崎也已讚揚黃金多年，他先前曾說，黃金、白銀和比特幣「才是真的錢」，而現金則是「垃圾」。黃金被普遍視為是對抗通膨的避難所，今年來已上漲近8%。

比特幣 美國經濟

延伸閱讀

只有1天！台灣大哥大「mo幣多會員日」明開跑　消費滿3千元夾限量金幣

天秤兩端 美元與黃金

劇毒蛇王闖家裡吃小孩！松鼠們英勇迎戰還叫貓鼬鄰居幫忙 結局二度大反轉

渣打分析師：明年底以前 比特幣有望攀抵10萬美元

相關新聞

富爸爸窮爸爸作者：美經濟將「猛撞著陸」可投資這三類資產

暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特‧清崎表示，美國經濟正朝向嚴重萎縮，他建議投資人購買比特幣、黃金和白銀，來迴避他所說的...

近來不只日股強 「這國股市」也準備改寫歷史新高

美國債務上限談判出現進展，德國通膨略有降溫跡象，激勵投資人進場購買風險較高的資產，德國DAX指數19日盤中逼近歷史新高。

美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲

美國政府的舉債上限議題可望在周末達成協議，美股19日早盤小漲。聯準會（Fed）主席鮑爾等官員稍晚將在一場論壇上演說，投資...

彭博：特斯拉與印度政府重啟討論 但未承諾設廠

彭博資訊引述知情人士報導，特斯拉的代表團已參訪印度，與政府就可能採購當地零組件、取得獎勵措施等問題展開討論，打破這一年來...

Meta首度發表自研AI晶片 據信採用台積電7奈米製程

臉書母公司Meta在18日首度公開發表自行研發的兩款客製化電腦晶片，將分別用於協助自家人工智慧（AI）及影片處理任務，而...

味道恐變淡？星巴克飲料「這一物」將被換掉 網友褒貶不一

當你拿著手中的星巴克冰咖啡搖晃時，發出的聲音很快將變得不太一樣，因為這家咖啡巨頭表示，他們正在推出新形狀的冰塊。網友對此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦