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味道恐變淡？星巴克飲料「這一物」將被換掉 網友褒貶不一

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
星巴克將把冰飲裡的冰塊換成更小的「顆粒冰」（nugget ice），有些網友讚許，但也有人擔心影響飲料味道。美聯社
星巴克將把冰飲裡的冰塊換成更小的「顆粒冰」（nugget ice），有些網友讚許，但也有人擔心影響飲料味道。美聯社

當你拿著手中的星巴克冰咖啡搖晃時，發出的聲音很快將變得不太一樣，因為這家咖啡巨頭表示，他們正在推出新形狀的冰塊。網友對此反應不一，有人誇讚這項改變將讓冰塊變好嚼，但也有人擔心是否會讓飲料變了味道。

CNN報導，星巴克表示，正把冰飲裡的冰塊從目前形狀不規則的冰片，換成更小的「顆粒冰」（nugget ice）。

冰塊是星巴克非常重要的一項原料，尤其冰飲的營收占比約75%，但冰塊也顯然是星巴克顧客很容易會挑剔的點。

美國知名論壇Reddit上對星巴克新冰塊的初步反應褒貶不一，但討論熱烈。有些網友覺得新的冰塊比較碎、比較好嚼，但也有人擔心這會不會讓飲料變淡，或改變星冰樂的口感。

星巴克表示，經過多次試驗，新的顆粒冰不會比較容易融化，而且因為店員用的是一樣的冰鏟，所以顧客拿到的飲料冰塊也不會變少。

星巴克也說，新的製冰機將比原來省水，將有助達成永續目標，但所有門市要導入新的製冰機將要花上幾年，在此之前顧客都將看到門市使用原來的冰塊。

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