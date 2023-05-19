駭客也能遠端工作！最易被駭4機型曝 一招偷光重要個資

科技日益發達，每個人智慧型手機內也多設有銀行帳戶、信用卡帳號等重要信息，而駭客的技術也提升到「遠端解鎖手機」的地步，將可趁用戶不注意時竊取個資，據研究指出，iPhone SE、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2最易受到駭客攻擊。

根據《New York Post》報導指出，如今連駭客都能遠端工作，浙江大學（中國）和達姆施塔特技術大學（德國）的學者發現，駭客只要靠近目標受害者，就可向手機發送訊號。

NordVPN的網絡安全專家Adrianus Warmenhoven解釋，最常見的攻擊地點包括圖書館、咖啡館或會議大廳等公共場所，當用戶將手機正面朝下放在桌上，駭客就能提前在桌下準備好設備，發動遠程攻擊。

NordVPN指出，這種遠端攻擊的限制距離為4公尺，只要確認連接，駭客就可以從任何地方破解目標手機，將可在用戶未使用也未解鎖的情況下，擅自竊取手機內的資料，或植入惡意軟體，目前已知iPhone SE、Samsung Galaxy S20 FE 5G、紅米8，以及Nokia 7.2最易受到駭客攻擊。

專家指出，預防駭客的最佳方式是確保手機設有安全機制，包括PIN碼、滑動模式或生物識別技術等。