快訊

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

「很少見到維持這麼久的煙囪雲」 專家：閃電訊號比凌晨更密集

小琉球2男自由潛水失聯 救難人員今早水下沉船旁發現遺體

ChatGPT智慧手機app 美iPhone用戶先享 Android版要等

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI周四先發布了生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT的iPhone版應用程式。美聯社
OpenAI周四先發布了生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT的iPhone版應用程式。美聯社

OpenAI首次將其生成式人工智慧 （AI）工具ChatGPT帶入智慧手機，周四先發布了iPhone版的應用程式，並承諾很快會提供Android版本。

美國，這款免費軟體現在可以透過蘋果App Store應用商店下載至iOS裝置，外觀和操作界面類似網頁版。OpenAI周四發布博文稱，除輸入文字外，用戶也可以直接以語音提問，但聊天機器人ChatGPT只能用文字回答。此外這款App還能同步不同設備之間的文字對話內容。

ChatGPT的誕生在過去幾個月震撼科技業，影響一系列新的人工智慧服務。OpenAI在聲明中表示，智慧手機版本目前僅美國可用，未來幾周將擴展到其他國家。

該公司說，付費訂閱ChatGPT Plus的用戶可透過應用程式使用更強大的語言模型GPT-4。付費版也將縮短聊天機器人的回應時間，同時提供新功能預覽。

ChatGPT AI 美國

延伸閱讀

中國控制台灣「蘋果困境比特斯拉還糟」！全球經濟彼此切割 馬斯克：你能在哪買到iPhone？

女下單托買iPhone拒付款 外送員以為接大單全做白工

OpenAI執行長 促訂規範

AI將取代就業？OpenAI籲速立法監管

相關新聞

Lush不打折、沒會員、不玩社群卻紅遍社群 超反骨經營風靡48國

這年頭，你能想像有一個品牌，不打折、不做會員制度、還不經營社群媒體嗎？

股神巴菲特又加碼西方石油 持股占比超過24%

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）持續加碼西方石油（Occidental）持股，近日再買...

美晶片計畫大受追捧 申請補助的公司家數破300

美國一項提供390億美元資金的半導體生產計畫已收到超過300家公司的申請，為此一提振美國高科技供應製造的舉措迎來新里程碑...

WSJ：蘋果限制員工用ChatGPT 正開發自家大型語言模型

知情人士透露，蘋果在開發自家的人工智慧（AI）技術之際，已限制員工使用ChatGPT和其他外部AI工具。

日本4月核心通膨衝40年新高 強化央行調整政策預期

日本4月扣除生鮮食品和燃料的核心通膨指標創40年新高，使外界更加預期日本銀行（央行）最快7月將調整大規模刺激措施。

油價下滑約1% 金價連跌三天至六周低點

國際原油價格周四下跌，因為美國聯準會（Fed）進一步升息的可能性增強，市場擔心將導致經濟衰退，進而將打擊石油需求。黃金價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦