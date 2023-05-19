ChatGPT智慧手機app 美iPhone用戶先享 Android版要等
OpenAI首次將其生成式人工智慧 （AI）工具ChatGPT帶入智慧手機，周四先發布了iPhone版的應用程式，並承諾很快會提供Android版本。
在美國，這款免費軟體現在可以透過蘋果App Store應用商店下載至iOS裝置，外觀和操作界面類似網頁版。OpenAI周四發布博文稱，除輸入文字外，用戶也可以直接以語音提問，但聊天機器人ChatGPT只能用文字回答。此外這款App還能同步不同設備之間的文字對話內容。
ChatGPT的誕生在過去幾個月震撼科技業，影響一系列新的人工智慧服務。OpenAI在聲明中表示，智慧手機版本目前僅美國可用，未來幾周將擴展到其他國家。
該公司說，付費訂閱ChatGPT Plus的用戶可透過應用程式使用更強大的語言模型GPT-4。付費版也將縮短聊天機器人的回應時間，同時提供新功能預覽。
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