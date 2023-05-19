日本4月核心通膨衝40年新高 強化央行調整政策預期

日本4月扣除生鮮食品和燃料的核心通膨指標創40年新高，使外界更加預期日本銀行（央行）最快7月將調整大規模刺激措施。

日本18日公布，4月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升3.5%，雖符合預期，但升幅大於3月的3.2%。不計生鮮食品但包括能源的核心CPI年升3.4%，增速也較3月的3.1%加快。

4月不計生鮮食品和燃料的核心－核心CPI年比上升4.1%，是1981年9月來最大年升幅，這個指標也是日銀密切關注的數據，視之為判斷國內需求驅動物價趨勢的關鍵指標。

數據顯示，4月服務業通膨率加速至1.7%，顯示勞動力成本上升可能已開始影響到更廣泛的消費者通膨。4月食品價格年比也躍升9.0%，凸顯家庭負擔加重，可能會拖累未來的消費。

分析師稱，4月物價數據表明，通膨率高於日銀2%目標的持續時間可能比原先預期更長。4月是日本新年度的開始，許多企業都會在這時調整零售價格。

核心－核心CPI再度加速上漲，可能讓許多日銀觀察家益加認為日銀將上調物價預測，從而加劇最快7月調整超寬鬆貨幣政策的揣測。

凱投宏觀日本經濟學家Darren Tay表示，基於食品價格壓力依然頑固，預估基礎通脹率將在今年中達到4.5%的高峰值，但通膨周期可能已接近尾聲，因為過去三個月的生產者物價漲勢已大幅降溫，預期通膨將在下半年迅速回落。