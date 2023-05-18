新興市場債務上季首度突破100兆美元

數據顯示，新興市場債務在第1季破天荒突破100兆美元，以中國大陸、巴西及印度的債務增加最多，同時經濟規模較小的開發中國家仍為舉債成本上升所苦。

國際金融協會（IIF）17日發布「全球債務監測」季報表示，全球債務第1季增加8.3兆美元，達到304.9兆美元，是去年第1季以來最高，也是史上第二高，「當前全球債務水準比新冠疫情前多出45兆美元，且預料將繼續快速增加」。

全球債務占國內生產毛額（GDP）比率在2021年達到接近360%的高峰後，已回穩在335%左右，但仍高於疫前水準。IIF指出，人口高齡化和醫療成本上升，將持續帶給政府支出壓力，同時「地緣政治緊張加劇中期預料也進一步推升國防支出」。

其中，開發中國家的債務占了全球的約三分之一，75%上季美元計價債務都增加，債務總額首次超過100兆美元，以中國大陸、墨西哥、巴西、印度和土耳其的增幅最大。

一些大型新興市場國家正受惠於美元匯價相對疲軟，吸引了投資者購買其本幣債務，但對其他新興市場國家來說，先進國家利率上升導致利差縮小或者舉債成本快速上升，更難、或根本無法發債。

IIF指出，「隨著新興市場和成熟市場之間的利差縮小，新興市場本幣債券對外國投資人的吸引力降低」。

IIF的報告部分也關注去年利率快速上升對一些銀行資產負債表的影響，「儘管最近的銀行倒閉似乎較偏個別、而非系統性的」，但「蔓延憂懼已促使人們從美國地區銀行大量提取存款」，並擔心小銀行緊縮貸款會對一些企業和家庭造成更大的傷害。