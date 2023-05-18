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蘋果自行開發Micro LED 擺脫顯示器元件長期依賴三星

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果Micro LED技術目前仍處於樣品階段，計劃首先讓Apple Watch 採用此技術。美聯社
蘋果Micro LED技術目前仍處於樣品階段，計劃首先讓Apple Watch 採用此技術。美聯社

日經新聞報導，蘋果（Apple）為了減少對競爭對手三星的依賴，並加強對關鍵零組件供應方面的掌控，正積極投入下一代顯示器的量產。

蘋果自行掌控生產的方式，迥異於過去的做法。蘋果通常都只是提供螢幕規格給顯示器製造商，不過問實際生產。

參與這計畫的消息人士向日經透露，這十年來，蘋果重金投入Micro LED 螢幕的開發，一旦開始量產，蘋果打算在製造過程中自己來做關鍵的「巨量轉移」的步驟。巨量轉移涉及將至少數萬個微小的Micro-LED晶片移至基板上。知情人士向日經透露，這步驟將在蘋果位於桃園市龍潭區保密的研發設施來做。

Micro LED顯示器比當今先進的有機電激發光二極體（OLED）更省電且可製作得更薄。業內人士透露，Micro LED戶外的亮度更佳，且可在彎曲或可摺疊的表面上使用。

顯示器是蘋果產品中成本昂貴的元件之一，2017年在iPhone首度導入OLED顯示器以來，對三星顯示器的依賴有增無減。

直接參與蘋果此計畫多年的人士告訴日經，蘋果近10年至少投入10億美元進行Micro LED技術的研發和樣品製作，目的在對下一代顯示技術擁有更大掌控權。

Micro LED晶片比LED照明產品使用的元件至少小100倍，有一種生產方法是直接在晶圓上製作。為了這個計畫，蘋果和艾邁斯歐司朗集團（ams-Osram）合作開發Micro LED元件，由LG Display提供基板，台積電提供12吋晶圓。蘋果為此甚至設計一些生產設備，以掌握「巨量轉移」的過程。

但消息人士表示，這並不表示蘋果一定會自己做巨量轉移，但可見蘋果決心投入資源來更掌控這些下一代顯示技術。據說，蘋果在美國、台灣和日本都有顯示器研發團隊，其中台灣的團隊擁有1,000多人。

消息人士指出，蘋果Micro LED技術目前仍處於樣品階段，計劃首先讓Apple Watch 採用這個螢幕技術，暫定2025年完成技術開發。不過，他們強調，大量生產仍面臨許多挑戰。

消息人士告訴日經，蘋果最終計畫是將這些技術應用在 iPhone上，「iPhone擁有更大的產量，這樣才能證明這些多年的投資是值得的」。

團隊 台積電 日本

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