思科上季訂單大減23% 盤後股價跌

全球電腦網路設備龍頭思科（Cisco Systems）上季訂單大減23%，儘管本季財測優於市場預期，但盤後股價仍挫跌4%。

執行長羅賓斯（Chuck Robbins）解釋，上季（2月到4月）訂單縮減主要是先前出貨增加，客戶需要時間吸收。另外，經濟環境艱難，也令客戶下單時更為謹慎保守。不過現在需求回穩，供應鏈改善給了客戶更多信心採購設備，以因應資料流量上升；目前訂單取消情況也遠在歷史水準下方。

市場顯然比較在意前季訂單失血，思科股價聞訊在盤後交易大跌4%。稍早正常交易時段則是小漲1.51%收在每股47.63美元。

思科表示，公司會計年度本季（5月到7月）銷售預期將會成長14%到16%，優於彭博訪調分析師所估的14%增幅；預估扣除特定項目調整後每股盈餘1.05美元與1.07美元，亦優於市場預期的1.03美元。

羅賓斯企圖將思科改造為網路服務與軟體供應商，如此方可為公司貢獻定期重覆收入，降低依賴一次性的昂貴設備銷售。不過在這之前，仍需要先把機器設備賣出去，後續才能為設備客戶提供相關的軟體與服務。

彭博行業研究分析師Woo Jin Ho說，「思科的商業模式轉換進展良好，產品銷售在上季維持好表現，成長率有9%」。

思科上季營收成長14%至146億美元，扣除特定項目調整後的每股盈餘為1美元。營收、獲利均優於公析師所估的144億美元、0.97美元。