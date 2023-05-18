日本進口逾兩年首度下滑 出口小增2.6%也是二年來最低

日本進口兩年多來首次下降，因大宗商品價格走軟，緩和全球經濟放緩對出口的影響。

日本周四發布數據，4月進口額較去年同期下降2.3%，主要因原油和液化天然氣進口額下滑。隨著俄烏戰爭對能源成本的影響降低，大宗商品價格走低。這是自2021年1月以來首見負成長，分析師原估會下降0.6%。

4月出口成長2.6%，略遜於分析師原估的3.0%，是逾二年來最小增幅，其中對中國大陸出口下滑2.9%，受到汽車、車用零件、鋼品外銷萎縮的拖累。

全球央行持續收緊貨幣政策之時，進口成本下降或許有助於緩和全球經濟放緩的影響。除日本央行外，其他全球主要央行還在繼續升息，不過市場普遍認為，升息周期正接近尾聲。

進口成本下降也減少了日本長期以來的貿易逆差。4月貿易逆差縮減至4,324億日圓（31億美元），為一年來最低。