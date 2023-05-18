快訊

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

英相蘇納克將宣布英日結成半導體夥伴 降低對台依賴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記者談話。 美聯社
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在飛往日本參加G7會議的飛機上，與媒體記者談話。 美聯社

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）到日本參加七大工業國集團（G7）廣島峰會活動時，將宣布與日本建立半導體夥伴關係，以促進英國晶片供應鏈多元化，降低地緣政治風險。

金融時報（FT）報導，英國政府預定明天（19日）發表半導體戰略，在戰略中明列英國晶片產業面臨的危險，主要是供應來源倚靠包括台灣在內的少數國家。

FT指出，英國政府的半導體戰略將強調，英國需要降低由地緣政治敏感地區進口半導體的依賴，例如台灣。台灣是全球最大的晶片製造國，長期受到鄰近大國中國大陸的威脅。知情官員表示，戰略裡會特別點出供應鏈必須多元化，應該和日本這些國際同伴更加緊密合作。

蘇納克表示，與日本的半導體夥伴關係包含「雄心勃勃的研發合作與技能交換」，強化兩國國內相關產業、增進供應鏈韌性。

英國與日本兩國計劃在峰會前發表「廣島協議」，半導體夥伴關係是其中一環。協議範疇廣及經濟、安全、能源和科技合作。

英國即將公布的半導體戰略，預算10億英鎊，聚焦於晶片產業在英國的中程發展。這經費規模遠低於美國的晶片法案和歐盟的歐洲晶片法案。美國的晶片法案提供520億美元的補貼與獎勵，扶植企業在美國當地製造晶片。歐盟的歐洲晶片法則提供430億歐元的政府補助。

不過，英國半導體產業組織「務實半導體」共同創辦人懷特認為，以英國小很多的經濟規模與工業基礎，10億英鎊是個頗適當的水準。

英國 半導體 日本

延伸閱讀

美光可望獲日本15億美元 引進全日本首台EUV攻新晶片

祥碩秀新產品USB4晶片亮相

日本「晶片國家隊」社長小池淳義：速度最重要

孔子學院受北京控制引憂 英國政府擬根除官方資助

相關新聞

南韓矢言奪回全球面板霸主地位 宣告五年內投資1.5兆元

南韓產業通商資源部18日表示，三星顯示器、樂金顯示器與其他韓國面板廠計劃在未來幾年合計投資逾65兆韓元（487.7億美元...

特斯拉印度設廠有譜？ 據傳已向當地官員洽詢獎勵措施

路透引述知情人士報導，特斯拉本周在與印度官員會談時，曾問及該如何參與印度國內的汽車和電池製造相關獎勵措施，並向印度官員提...

Theranos荷姆斯拖延失敗 法院令30日入監 須賠償4.52億

聲敗名裂的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙投資人被定罪，她拖延入監的戰術...

新興市場債務上季首度突破100兆美元

數據顯示，新興市場債務在第1季破天荒突破100兆美元，以中國大陸、巴西及印度的債務增加最多，同時經濟規模較小的開發中國家...

世上最古老、最完整希伯來聖經 近12億元落槌

世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元（約新台幣11億8186萬元）落槌，拍賣公司蘇富比表示...

韓媒：美ITC初判堤維西和美LKQ侵害現代的車燈相關專利

南韓媒體引述產業人士報導，美國國際貿易委員會（ITC）已初判認定，台灣和美國的幾家汽車零組件業者已侵害現代汽車（Hyun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦