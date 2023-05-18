美元觸及七周高點 舉債上限談判樂觀

美元連續兩個交易日上漲，升至七周高點，市場看好華府可望就債務上限達成共識，也受聯準會（Fed）官員鷹派講話而提振。日圓表現落後。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三上漲0.3%至 102.882。

美國總統拜登撫市場，他表示對談判代表就債務上限達成協議有信心。

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克和芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比周二對美國經濟可能實現軟著陸表示樂觀，但波斯提克警告，如果事與願違，官員們將面臨嚴峻考驗。

歐元兌美元下跌0.2%，至1.0842；一度下跌0.5%至1.0810，為4月3日以來最低。美元兌日圓攀升0.9%，至137.65，連續五個交易日走升且觸及兩周高點。

歐洲央行副總裁Luis de Guindos表示，該央行歷史性的貨幣緊縮行動已經完成了大部分，但仍有一些路要走。