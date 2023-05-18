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國際油價反彈勁揚2% 金價跌至近三周最低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（17日）大漲2%，對美國債務上限談判將達成協議的樂觀預期提振了市場風險胃納情緒； 黃金價格回落，因為在聯準會官員發表鷹派言論、引發市場對今年降息押注的質疑之後，美元走高。

國際油價勁揚2%

布蘭特原油7月期貨結算價上漲2.05美元，漲幅2.7%，報每桶76.96美元；西德州原油6月期貨結算價上漲1.97美元，漲幅2.8%，報每桶72.83美元。

Ritterbusch and Asssociates公司總裁Jim Ritterbusch說：「今天油價勁揚主要是因預期美國將達成債務上限協議，可能在本周末達成，這似乎解除了包括石油在內的大多數資產類別的負面疑慮。」

美國總統拜登和美國國會共和黨領導人麥卡錫周三強調，他們決心盡快達成協議，提高聯邦政府的債務上限，避免造成債務違約、對經濟造成災難性影響。

這種樂觀情緒超過了美國能源資訊局（EIA）庫存報告的影響，報告指出，截至5月12日當周，美國原油庫存意外增加500萬桶，接受路透調查的分析師之前預計減少90萬桶。然而，汽油庫存減少140萬桶。

國際能源署（IEA）周二預測，今年下半年的需求將超過供應每日200萬桶，中國大陸在2023年的石油需求增長中占60%。

金價跌至近三周最低

現貨黃金價格下跌0.4%，至每英兩1,981.39美元，盤中觸及4月27日以來最低。美國黃金期貨結算價下跌0.4%，報每英兩1,984.90美元。

Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示，美元跳升，部分是受聯準會官員整體偏鷹派的言論推動，一直對金屬市場構成壓力。

他說，美國債務違約可能會對黃金利多，但市場上大多數人顯然不認為會發生債務違約。美國總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫強調了他們盡快達成提高債務上限協議的決心。

美元指數創下七周以來新高，削弱了對同樣是避險資產黃金的吸引力。

現貨銀基本持平於每英兩23.74美元，白金上漲1.1%，至每英兩1,068.74美元，而鈀金下跌0.9%，至每英兩1,488.23美元。

美國 債務 金價

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