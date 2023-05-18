快訊

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

台積電ADR大漲5.8%！創1月12日來最大漲幅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周三大漲5.8%，收在90.88美元，創下1月12日來最大漲幅。路透
台積電ADR周三大漲5.8%，收在90.88美元，創下1月12日來最大漲幅。路透

台積電ADR周三大漲5.8%，收在90.88美元，創下1月12日來最大漲幅，較台北交易溢價7.9%。費城半導體指數同日上漲2.5%。

美國股市周三大漲，投資人看好華府可望就31.4兆美元債務上限達成協議，地區性銀行股反彈，也緩和授信危機擴大的疑慮。

道瓊工業指數上漲408.63點，漲幅1.2%，收在33,420.77點。標普500指數漲48.87點，漲幅1.2%，收4,158.77點。那斯達克綜合指數漲157.51點，或1.3%，收在12,500.57點。三大指數均創下5月5日以來最大漲幅，盤中一直延續漲幅，臨近拜登中午講話後，漲幅有所擴大。

台灣加權股價指數周三大漲251.39點，收在15,925.29點，台積電漲2.8%收在519.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 111.42 +3.43 105.50 5.61

中華電 CHT 126.34 +0.64 127.00 -0.52

台積電 TSM 560.22 +5.82 519.00 7.94

聯電 UMC 49.69 +2.15 49.25 0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

看好美債免於違約 道瓊大漲408點、那指勁揚1.28%

拜登將赴日出席G7峰會 稱遲早會和習近平會面

太陽能廠拚突圍…切入客製化產品

眾院議長麥卡錫喊話 ：美不會陷債務違約

相關新聞

南韓矢言奪回全球面板霸主地位 宣告五年內投資1.5兆元

南韓產業通商資源部18日表示，三星顯示器、樂金顯示器與其他韓國面板廠計劃在未來幾年合計投資逾65兆韓元（487.7億美元...

特斯拉印度設廠有譜？ 據傳已向當地官員洽詢獎勵措施

路透引述知情人士報導，特斯拉本周在與印度官員會談時，曾問及該如何參與印度國內的汽車和電池製造相關獎勵措施，並向印度官員提...

Theranos荷姆斯拖延失敗 法院令30日入監 須賠償4.52億

聲敗名裂的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙投資人被定罪，她拖延入監的戰術...

新興市場債務上季首度突破100兆美元

數據顯示，新興市場債務在第1季破天荒突破100兆美元，以中國大陸、巴西及印度的債務增加最多，同時經濟規模較小的開發中國家...

世上最古老、最完整希伯來聖經 近12億元落槌

世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元（約新台幣11億8186萬元）落槌，拍賣公司蘇富比表示...

韓媒：美ITC初判堤維西和美LKQ侵害現代的車燈相關專利

南韓媒體引述產業人士報導，美國國際貿易委員會（ITC）已初判認定，台灣和美國的幾家汽車零組件業者已侵害現代汽車（Hyun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦