台積電ADR大漲5.8%！創1月12日來最大漲幅
台積電ADR周三大漲5.8%，收在90.88美元，創下1月12日來最大漲幅，較台北交易溢價7.9%。費城半導體指數同日上漲2.5%。
美國股市周三大漲，投資人看好華府可望就31.4兆美元債務上限達成協議，地區性銀行股反彈，也緩和授信危機擴大的疑慮。
道瓊工業指數上漲408.63點，漲幅1.2%，收在33,420.77點。標普500指數漲48.87點，漲幅1.2%，收4,158.77點。那斯達克綜合指數漲157.51點，或1.3%，收在12,500.57點。三大指數均創下5月5日以來最大漲幅，盤中一直延續漲幅，臨近拜登中午講話後，漲幅有所擴大。
台灣加權股價指數周三大漲251.39點，收在15,925.29點，台積電漲2.8%收在519.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 111.42 +3.43 105.50 5.61
中華電 CHT 126.34 +0.64 127.00 -0.52
台積電 TSM 560.22 +5.82 519.00 7.94
聯電 UMC 49.69 +2.15 49.25 0.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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