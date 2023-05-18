台積電ADR大漲5.8%！創1月12日來最大漲幅

台積電ADR周三大漲5.8%，收在90.88美元，創下1月12日來最大漲幅，較台北交易溢價7.9%。費城半導體指數同日上漲2.5%。

美國股市周三大漲，投資人看好華府可望就31.4兆美元債務上限達成協議，地區性銀行股反彈，也緩和授信危機擴大的疑慮。

道瓊工業指數上漲408.63點，漲幅1.2%，收在33,420.77點。標普500指數漲48.87點，漲幅1.2%，收4,158.77點。那斯達克綜合指數漲157.51點，或1.3%，收在12,500.57點。三大指數均創下5月5日以來最大漲幅，盤中一直延續漲幅，臨近拜登中午講話後，漲幅有所擴大。

台灣加權股價指數周三大漲251.39點，收在15,925.29點，台積電漲2.8%收在519.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 111.42 +3.43 105.50 5.61

中華電 CHT 126.34 +0.64 127.00 -0.52

台積電 TSM 560.22 +5.82 519.00 7.94

聯電 UMC 49.69 +2.15 49.25 0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據