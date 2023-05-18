博雷爾: 歐盟應打擊印度加工俄油賣給歐洲

在周二（5月16日）出版的英國《金融時報》采訪中，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）表示，歐盟要想辦法減少莫斯科從精煉燃料中獲得收入，稱歐盟應該打擊印度將俄羅斯石油加工後轉賣給歐洲的行為。

博雷爾說，布魯塞爾知道印度煉油商購買大量俄羅斯原油，然後加工成燃料、賣給歐洲。《金融時報》報道稱，這是博雷爾首次表示歐盟應該采取行動阻止這種行為。

路透社在其相關報道中指出，在2022年2月24日莫斯科入侵烏克蘭後，印度過去一年成為俄羅斯石油的大買家。廉價的俄羅斯原油提高了印度煉油廠的產量、利潤和競爭力，讓其能向歐洲出口成品油，佔據更多市場份額。

“這肯定屬於規避制裁”

博雷爾告訴《金融時報》，他將在周二於布魯塞爾舉行的會議上向印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）提及此事。他說，如果來自印度、進入歐洲的柴油或者汽油是用俄羅斯石油生產的，“這肯定屬於規避制裁”。

這位歐盟外交政策負責人還表示：“印度購買俄羅斯的石油，這很正常......但是如果他們利用這一點，成為俄羅斯石油的加工中心，並將產品賣給我們......我們必須采取行動。”

在博雷爾與印度外長蘇傑生周二會後的新聞發布會上，蘇傑生表示，他對歐盟制裁規則的理解是，在第三國經過實質性改造的俄羅斯原油不再被認為是俄羅斯產品。

歐盟委員會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，歐盟將與印度就這一問題進行討論，但會是以合作的態度而非指責口吻。

“我們必須看看是誰在購買”

路透社報道指出，由於運輸成本高，印度的煉油廠們以前很少購買俄羅斯石油。不過在2022年4月至2023年3月，印度平均每天進口97萬-98萬桶俄羅斯石油，佔該國整體燃料進口的五分之一以上。

俄羅斯最大的石油生產商俄羅斯石油（Rosneft）和印度煉油巨頭印度石油公司（Indian Oil Corp）也簽署了一項協議，大幅增加向印度交付的石油等級，使之多樣化。

根據法國大宗商品追蹤公司Kpler的船舶追蹤數據，印度信實工業（Reliance Industries）和納亞拉能源（Nayara Energy）是精煉燃料的主要出口商，也是俄羅斯石油的買家。這些公司沒有立即對路透社的問詢作出回應。

在俄羅斯入侵烏克蘭前，印度通常平均每天向歐洲出口15.4萬桶柴油和航空燃料。而來自Kpler的數據顯示，自歐盟從今年2月5日開始禁止俄羅斯石油產品進口後，這一數字已經增加到平均每天20萬桶。

博雷爾告訴《金融時報》，任何限制俄羅斯石油流動的機制都需要由各國當局實施，暗示歐盟可以針對那些印度精煉燃料的購買者。他說，“如果他們在出售，那是因為有人在購買。我們必須看看是誰在購買”。

（路透社，金融時報）

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