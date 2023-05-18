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ChatGPT執行長：AI應成立監管機構

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
參院司法委員會隱私科技法律小組十六日就如何立法規範迅速發展的人工智慧運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。（美聯社）
參院司法委員會隱私科技法律小組十六日就如何立法規範迅速發展的人工智慧運用，舉行聽證，邀請OpenAI執行長奧特曼等專家出席作證。（美聯社）

研發製造ChatGPT的OpenAI公司執行長奧特曼十六日在參院聽證會表示，政府干預，對減輕日益強大的人工智慧（ＡＩ）系統風險來說至關重要；他提議成立一個美國或全球監管機構，為強大的ＡＩ系統頒發許可證，並有權「取消許可及確保符合安全標準」。

奧特曼坦承，「隨著ＡＩ科技的進步，我們明白世人對ＡＩ將如何改變我們的生活方式感到焦慮。我們也有同感。」在被問及他最擔心ＡＩ什麼事時，奧特曼迴避談論細節，只說它可能會「對世界造成重大傷害」，「如果這項科技出了問題，可能會大錯特錯」。

他提議以全新監管機構實施保障措施，阻止ＡＩ模型「狂放的自我複製和自我滲透」；此說法暗示了對未來先進人工智能系統的擔憂。

位於舊金山的OpenAI初創公司去年底發布免費聊天機器人ChatGPT後，迅速引起公眾關注。人們從一開始教育界擔心ChatGPT被用來作弊，現已擴大到各界廣泛擔憂生成式ＡＩ工具會誤導人類、傳播謊言、侵犯智財權和顛覆某些工作。

歐洲立法者將全面制定新ＡＩ規範，美國機關已承諾打擊違反現有公民權利和消費者保護法的有害ＡＩ產品；奧特曼及其他科技公司執行長則被請到白宮進行討論。

參院司法委員會隱私、技術和法律小組委員會主席、康乃狄克州民主黨參議員布魯曼索表示，ＡＩ公司應被要求在發布產品前測試其系統並披露已知風險，他對未來ＡＩ系統如何破壞就業市場的穩定，特別擔憂。奧特曼基本同意此說，但對工作的未來持更樂觀看法。

ＩＢＭ隱私信任長蒙哥馬利 和紐約大學名譽教授馬庫斯十六日也受邀作證。馬庫斯與一群ＡＩ專家共同呼籲OpenAI等科技公司暫停研發更強大ＡＩ模型半年，好讓社會有更多時間考慮風險。

密蘇里州共和黨參議員霍利說，ＡＩ科技對選舉、就業和國家安全具重大影響，十六日的聽證是「了解國會該做什麼的關鍵第一步」。

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