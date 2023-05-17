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IPEF第三輪談判結束 美稱取得「重大進展」擬降低對陸依賴

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美國等參與者討論了加強關鍵礦物和半導體供應鏈的問題，聲稱應建立穩定的供應體系，擺脫對中國的依賴。圖／路透社
美國等參與者討論了加強關鍵礦物和半導體供應鏈的問題，聲稱應建立穩定的供應體系，擺脫對中國的依賴。圖／路透社

據外媒報導，5月8日至15日在新加坡舉行的印太經濟框架 (IPEF) 第三輪談判中，美國等參與者討論了加強關鍵礦物和半導體供應鏈的問題，聲稱應建立穩定的供應體系，擺脫對中國的依賴，美國政府16日發表的聲明宣布，它在談判中取得了「重大進展」，有望在後續的部長級會議中形成初步文件。

報導稱，IPEF正為供應鏈中斷做好準備，同時吸取公共衛生事件經驗，參與國正在制定促進訊息共享和藥品、半導體等替代採購請求機制的細節。

報導還提到，中國擁有70％至80％的電池製造份額，這對電動汽車(EV)至關重要。根據美國地質調查局的數據，美國生產的鎳佔世界生產電池所需鎳的不到1％，而印度尼西亞和澳大利亞的這一比例分別為50％和5％，各國之間有很大的合作空間。

美國 半導體 IPEF

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