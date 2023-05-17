印度祭20億美元 招攬蘋果等筆電製造商

印度當局發布1,700億盧比（20億美元）的財政獎助方案，要吸引如蘋果等筆電和平板製造商，前往當地生產。

彭博資訊報導，蘋果尚未在印度生產iPad或MacBook筆電，但新獎助案可能會讓蘋果考慮此一選項。其他有望受惠的廠商還有戴爾（Dell）、惠普（HP）、華碩。

印度科技部17日宣布這個為期六年的方案。2021年印度曾推出類似計畫，旨在提振本土製造，但當時規模只有735億盧比，外界認為金額太低，未能成功招商。

蘋果在印度設立智慧機組裝產線，目前全球iPhone已有7%出自該國，印度總理莫迪以此為例，鼓吹該國為適宜的全球製造中心。美中貿易戰和中國大陸先前的清零措施，促使企業評估其他選項，印度想趁此引入更多科技製造產能。

不過報導也說，印度和中國因2020年的喜馬拉雅邊界衝突，關係交惡，中國硬體廠聯想等大概很難取得獎助。