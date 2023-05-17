英國電信巨頭Vodafone將裁員11000人

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集微網消息，據BBC新聞報道，英國電信巨頭沃達豐（Vodafone）周二（5月16日）表示，將在3年內裁員11000人，約佔全球總員工數的10%。

沃達豐在一份聲明中表示，裁員將影響其英國總部和其他國家/地區。沃達豐在英國擁有12000名員工，分佈在七個辦事處。去年，沃達豐在全球擁有104000名員工。

瑪格麗特·德拉瓦萊（Margherita Della Valle）在1月份被任命為沃達豐CEO兼財務總監，她表示，其「業績還不夠好」。並稱「我的首要任務是客戶、簡化和增長。我們將簡化組織，減少復雜性以重新獲得競爭力。」

據悉，20年前，沃達豐是全球最大的移動電信集團，在2000年收購了德國的Mannesmann，是歷史上最大的一次收購，該交易價值超過1900億美元。沃達豐在21個國家/地區開展業務，並與另外46個地點的當地運營商達成合作協議，一直在努力保持市場佔額。除英國外，沃達豐還是德國、西班牙、意大利和非洲部分地區的主要移動網路供應商。

不久前，沃達豐報告了全年銷售額小幅增長至457億歐元（397億英鎊），稅前利潤下降。

英國 德國 競爭力

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