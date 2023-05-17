歐盟批准微軟收購動視暴雪 英國堅持自己的反對決定

集微網消息，《金融時報》5月16日報導，歐盟監管機構批準了微軟以690億美元收購遊戯公司動視暴雪的提議後，引起外界對英國反壟斷機構上月底阻止這筆交易的批評聲音。對此，英國反壟斷機構表示，他們 堅持自己的決定。

16日，英國競爭與市場管理局（CMA）主席博克林克（Marcus Bokkerink）及其首席執行官莎卡德爾（Sarah Cardell)）回答英國議會議員的提問時，為自己在電子遊戲行業最大一筆交易上的立場進行了辯護。

卡德爾說:「我認為，我們（與科技行業）保持建設性對話絕對至關重要，這是我尋求且常做的事。所以，我不認為我們創造了一個（對科技行業）充滿敵意的環境。」

她補充說，在CMA成立新數字市場部門之前的籌備會議上，她曾告訴科技公司:「這是我們希望合作的領域。」

不過，英國保守黨議員阿弗拉米阿弗拉米（Bim Afolami）仍提出質疑，認為CMA的決定可能影響到英國的「國際聲譽」。

但博克林克說:「我將挑戰這樣一個前提，即在英國做生意會影響國際信心，而維護信心的最好方式就是對反競爭的兼並視而不見。我們對鞏固和加強市場力量的投資保持警惕。」

作為對CMA和歐盟截然不同的決定的回應，動視首席執行官考提克（Bobby Kotick）表示，「英國顯然不適合做生意」，同時他表示，他的公司將「有意地擴大我們在整個歐盟的投資和勞動力」。

卡德爾對議員們表示，CMA和布魯塞爾的官員都認為動視的交易可能對雲遊戲市場造成損害，但在接受微軟提出的補救措施方面存在分歧。

盡管歐盟表示，微軟已同意允許動視遊戯的買家在競爭對手的雲遊戲平台上播放這些遊戲，期限長達10年，但卡德爾表示，在「非常仔細地」考慮了該提議後，CMA官員「最終得出結論，補救措施無法有效解決競爭問題」。

她還否認了科蒂克的指控，即CMA充當了美國反壟斷執法機構的工具。美國反壟斷執法機構也反對這筆交易。「我們絕對不會聽命於其他機構。我們進行了自己的分析。」

15日，歐盟監管機構批準了微軟以690億美元收購遊戲公司動視暴雪的提議。歐盟委員會表示，微軟在新興的雲遊戲領域提供了補救措施，避免了監管機構的反壟斷擔憂。補救措施的重點是，允許用戶在任何雲流媒體平台上傳輸他們購買的動視暴雪遊戲。