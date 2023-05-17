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蘋果App Store打詐 去年阻止逾616億元詐欺交易

中央社／ 台北17日電
去年蘋果總共阻止20.9億美元的App Store詐欺交易。 美聯社
去年蘋果總共阻止20.9億美元的App Store詐欺交易。 美聯社

蘋果公司（Apple）宣布，旗下App Store於2022年阻止超過20億美元（約新台幣616億元）潛藏詐欺風險的交易，並拒絕近170萬個未能符合App Store隱私、安全和內容等標準的App。

蘋果在官網發文說明，App Store應用程式商店於2008年推出，使命包括建立一個可靠且安全的平台，讓使用者可以安全地發掘並下載App，並為開發者提供機會來展現想法、發展事業。

App Store平均每週吸引全球超過6.5億名訪客，同時為超過3600萬名已註冊的蘋果開發者提供支援超過195種在地支付方式。

2022年蘋果阻止將近390萬張被盜信用卡用於詐欺性購買，並禁止71萬4000個帳號再度進行交易。去年蘋果總共阻止20.9億美元的App Store詐欺交易。

此外，蘋果在每個App上架App Store之前，進行多種安全檢查。在審核過程中，App Review團隊成員會仔細審核每份提交的內容，確保符合蘋果的品質和安全標準。

去年App Store拒絕近170萬個提交的App，原因有許多種，其中包括詐欺和隱私等相關擔憂。今年不止一個案例中，App Review團隊發現App使用可能從第三方服務竊取使用者憑證的惡意程式碼。

在其他案例中，App Review團隊發現有幾個App偽裝成無害的財務管理平台，但能變為另一個App。2022年將近2萬4000個App因為此類誘導轉向的違規行為而遭到封鎖，或從App Store中移除。

詐欺 團隊 台幣

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