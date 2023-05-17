美國會恢復課徵東南亞太陽能板關稅法案 遭拜登否決

在美國國會通過一項法案，要對來自四個東南亞國家的進口太陽能面板恢復課徵關稅後，美國總統拜登16日表示，他已經否決這項法案，豁免關稅措施將持續到至少明年6月。

商務部去年一項調查發現中國大陸產品可能涉嫌違反貿易規範，建議課徵高關稅，在商務部完成調查前，拜登去年6月豁免來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能面板關稅，為期兩年。他說，在美國製造商增產到足以供應國內太陽能面板所需之前，這項豁免令能扮演「橋梁」角色。

不過，兩黨國會議員都對中國大陸業者可能在東南亞洗產地規避關稅表達憂慮，一些美國製造商也主張，中國大陸業者能把營運搬到這四個東南亞國家。

美聯社指出，若恢復課徵關稅，回溯關稅額頂多上看10億美元，卻可能導致美國太陽能面板上漲，以及全美上千項太陽能面板安裝計畫延後或取消。

拜登在解釋上任以來第三次否決國會法案的聲明中說，這項豁免令有助於確保「我們有繁盛的太陽能安裝行業，為美國製造的太陽能產品部署到全國各地的家庭、企業和社區做準備」。他也說，不打算在豁免令到期後延長。