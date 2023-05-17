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馬斯克預估經濟1年後好轉！特斯拉股東會 要點一次看

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周二（16日）在德州奧斯汀總部舉行年度股東大會，執行長馬斯克承諾，特斯拉的電動卡車Cybertruck今年稍後將會開始交車。他也預測，經濟環境12個月後將會好轉。另外，可能不久後會看到特斯拉打廣告

股東會要點如下：

-- 首批Cybertruck今年內會交車，之後，每年可交車數量估在25萬輛到50萬輛。馬斯克說他自己將會把Cybertruck當做日常用車。

-- 馬斯克表示，未來12個月經濟低迷，許多公司會破產，但特斯拉可以持久站穩有利位置。

-- 馬斯克對特斯拉的Model Y很有信心，說它會是今年地表最暢銷的車子。

-- 回答股東提問時，馬斯克表示，準備嘗試打點傳統廣告，看看效果怎麼樣。這對公司過去20年歷史從不做廣告的立場，是一大轉變。雖然馬斯克強調並不是完全成型的新戰略。

-- 特斯拉計劃生產新型驅動裝置。其中將使用較少的碳化矽，不會有稀土成分。特斯拉電動車要轉換到一個新的、低電壓架構，需要的銅也會比較少。

-- 股東投票同意現為Redwood材料公司執行長的特斯拉前技術長史陶柏（JB Straubel），出任獨立董事。

-- 現階段還不考慮推出旅行車或露營車，但Cybertruck可以改裝為露營車。

-- 馬斯克說，買下推特（Twitter）只是「短期分心」。推特需要「重大開胸心臟手術」來活命，他很高興聘到前NBC環球廣告主管雅卡理諾接任執行長。

-- 特斯拉將委託第三方稽查公司，確保特斯拉的鈷供應鏈中，沒有使用童工。

-- 特斯拉的儲能事業表現亮眼，大型儲能電池銷量成長速度已超越核心的汽車銷售業務。

-- 原定2020年生產和交車的Roadster，可能延到2024年才生產。

-- 對於人型機器人Optimus的研發表示樂觀。Optimus將使用與特斯拉自駕系統相同的電腦軟體。

-- 有股東批評馬斯克分太多心去管推特，而且為了支應買推特所需資金，賣掉價值數十億美元的特拉股票。馬斯克預期之後可以少花一點時間在推特。馬斯克正式買下推特那天，去年10月28日，特斯拉股價收在228.52美元。周二股東會這天，收盤價166.52美元。

-- 謠言傳出馬斯克考慮離開特斯拉管理職，馬斯克否認。

馬斯克 特斯拉 廣告

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