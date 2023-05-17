用戶注意！Google 12月起將刪除閒置兩年以上帳戶

Google表示，12月起將開始刪除已兩年以上都未被使用的閒置（inactive）帳戶，以避免駭客行為等安全威脅。

Google說，若有Google帳戶有至少兩年都未被使用或登入，可能刪除帳戶，並且刪除在Google Workspace下的所有內容，包括Gmail電子郵件、Docs文件、Drive雲端硬體、Meet會議、Calendar行事曆、YouTube及Google Photos。

Google從16日起將發送多次通知給帳戶電郵位址，並且在刪除前，復原帳戶的郵件。這項政策更動只適用於個人的Google帳戶，而非學校或企業等組織的Google帳戶。

Google在2020年便已經說，可能移除存在閒置帳戶內的內容，但還不會刪除帳戶本身。

推特老闆馬斯克上周也說，推特將移除已閒置好幾年的帳戶，並把數據存起來。