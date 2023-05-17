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美元走升 Fed官員鷹派談話壓抑市場降息預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周二（16日）在震盪交易中走高，聯準會官員發出鷹派談話，使得市場降低降息預期。此時，投資人密切關注為避免可能出現的違約的債務上限談判。美國如果出現違約，可能會影響整個資產市場，損害對世界最大經濟體的信心。

美元指數上揚0.2%，報102.61。

美元兌日圓升值0.2%，至136.39日圓。

歐元兌美元升值0.1%，至1.0862美元。

聯準會一位鷹派決策官員暗示需要繼續升息，而另外兩名官員則強調應關注緊縮政策帶來的的影響。美國2年期公債殖利率漲5.7個基點至4.07%

Brown Brothers Harriman貨幣策略全球主管Win Thin表示：「今天美元反彈的推動因素之一是美債利率上升，2年期美債殖利率正在上揚」，「對聯準會放寬貨幣政策的預期也在下降」。

美國總統拜登與國會領袖繼續就舉債上限問題進行談判。Merk Investments 總裁兼投資長Axel Merk說：「顯然，就存在違約風險而言，這將是混亂的。問題是在違約情況下，在一個高度槓桿化的世界裡，你能把美國公債做為抵押品嗎？從歷史上看，當出現金融壓力和去槓桿化的時候，美元往往會反彈，因為投資者爭先恐後地出脫風險押注。」

美國 聯準會 拜登

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