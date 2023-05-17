國際油價收跌、憂美中需求疲軟 金價跌破2,000美元

國際油價周二（16日）小幅走低，因中國大陸和美國的經濟數據比預期疲弱，抵消國際能源署（IEA）對全球需求增加的預測的影響；黃金價格周二跌破2,000美元，此前美國經濟數據和聯準會官員的鷹派言論提升市場對於降息可能延後的押注，同時交易人士密切關注美國債務上限談判。

油價收跌

布蘭特原油7月期貨收低0.32美元，跌幅0.43%，至每桶74.91美元；西德州原油6月期貨下跌0.25美元跌幅0.35%至每桶70.86美元。

這兩大指標合約在周一都上漲了逾1%，扭轉了三連跌走勢。

周二影響價格的是中國大陸的數據顯示4月工業產出和零售銷售成長低於預期，這顯示大陸在第2季開始時失去了動力。

然而，大陸4月煉油廠原油處理量年比成長18.9%，達到歷史上第二高，這有助於維持對原油價格的支撐。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn說：「人們對中國大陸的工業數據有很多擔憂，但如果你看一下他們的實際需求數字或煉油廠的運行情況，他們正在接近打破記錄。」

路孚特石油研究公司說，隨著煉油廠在北半球夏季旅遊旺季到來之前建立庫存，大陸5月的原油進口量正在向每日1,100萬桶邁進，而4月為每日1,067萬桶。

美國數據顯示，4月零售銷售增幅低於預期，顯示消費者感受到物價和利率上漲帶來的壓力。

國際能源署將其對今年全球石油需求的預測提高了每日20萬桶，達到創紀錄的每日1.02億桶。它說，中國大陸在解除新冠的限制後的復甦超過了預期，3月的需求達到創紀錄的每日1,600萬桶。

金價跌破2,000美元

現貨黃金價格16日收盤跌27.32美元，跌幅1.35%，至每英兩1,987.39美元，此前曾觸及兩周來的最低點1,989.10美元；美國黃金期貨收於1,993美元，下跌1.5%。

美國4月零售銷售成長不及預期，但基本趨勢穩固，推動美元上揚，並使10年期公債殖利率達到兩周高點。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：「金價可能會繼續走軟，直到華爾街獲得有關市場壓力顯現的清晰信號，不管是由於債務上限談判、地區性銀行業擔憂也好，還是因為棘手的通膨對消費者構成壓力也罷」，「這份零售銷售報告並不支持經濟衰退交易，這也是黃金未能上漲的原因」。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金 （Thomas Barkin）表示，如果有降低通膨的必要性，他對進一步升息感到「放心」。此前，其他聯準會官員在周一發表了鷹派評論，他們認為利率會維持在高點，甚至可能會更高。這些言論使得市場押注降息可能延後，不利金價。

OANDA的高級市場分析師Craig Erlam說：「我們需要看到更多聯準會轉向的跡象，我們還沒有完全真正看到這一點。」

現貨白銀下滑1.5%至每英兩23.74美元。白金下跌0.6%，報1,058.41美元，鈀金下跌2.3%，報1,496.54美元。