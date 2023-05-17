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台積電ADR小幅收漲 日月光、聯電平盤作收

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

儘管美股周二（16日）收跌，但台股ADR終場守住在平盤附近，台積電ADR盤中一度勁揚1%，但稍後隨美股轉弱而收斂漲幅，收盤小漲0.26%，換算為台幣為528.90元，較台北交易股票溢價率為3.42%。日月光、聯電平盤作收。

道瓊工業指數16日收盤下跌336.46點，跌幅1.01%，至33,012.14點；標普500指數下跌26.38點，跌幅0.64%，至4,109.9點；那斯達克指數下跌22.16點，跌幅0.18%，至12,343.05點。

費城半導體指數跌3.94，跌幅0.13%，報3,048.71點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.99 +0.00%

中華電 CHT 40.73 +0.22%

台積電 TSM 85.88 +0.26%

聯電 UMC 7.89 +0.00%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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