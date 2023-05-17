台積電ADR小幅收漲 日月光、聯電平盤作收
儘管美股周二（16日）收跌，但台股ADR終場守住在平盤附近，台積電ADR盤中一度勁揚1%，但稍後隨美股轉弱而收斂漲幅，收盤小漲0.26%，換算為台幣為528.90元，較台北交易股票溢價率為3.42%。日月光、聯電平盤作收。
道瓊工業指數16日收盤下跌336.46點，跌幅1.01%，至33,012.14點；標普500指數下跌26.38點，跌幅0.64%，至4,109.9點；那斯達克指數下跌22.16點，跌幅0.18%，至12,343.05點。
費城半導體指數跌3.94，跌幅0.13%，報3,048.71點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.99 +0.00%
中華電 CHT 40.73 +0.22%
台積電 TSM 85.88 +0.26%
聯電 UMC 7.89 +0.00%
資料來源：彭博資訊、外電
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言