馬斯克推特多元布局第一擊 傳買下人才媒合平台Laskie

知情人士向彭博資訊透露，推特（Twitter）母公司X公司（X Corp.）已經完成第一宗收購，買下一個沒有太多人知道的科技人才招募平台Laskie。交易金額不公開，以部分股票、部分現金的方式在最近完成交易。

這家公司媒合科技人才與潛在雇主，Laskie在官網上聲稱，平台所提供工具可「確認彼此利益、訂定明確期待、提供僱用過程能見度。」

彭博說，這是馬斯克去年10月以440億美元買下推特後，第一次出擊。在這之前，馬斯克在推特的作為多是令推特服務萎縮，諸如裁減大量人力等等。

馬斯克這幾天找定了推特新任執行長人選，要改善推特在廣告主之間的名聲。他宣布人事時強調，計劃將推特打造成為全方位的應用程式（everything app），具備包括金融服務內的多樣功能，以吸引新用戶。

彭博指出，目前還不清楚馬斯克準備如何將Laskie整合到X公司這家控股公司之內。周一（15日）Laskie在網站上貼出公告，表示Laskie平台不再提供使用。

Laskie創辦人Chris Bakke是推特爆紅笑話與科技產業評論的多產作者，在推特上的追隨者有14萬人，包括馬斯克。