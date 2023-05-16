日股東證指數 朝30年新高邁進

日本股市東證指數（Topix）持續上攻，朝著逾30年新高邁進，逼近1990年8月以來最高點。外資買盤加上日本企業的公司治理改善，推升上市公司股價接近泡沫經濟破滅前的水準。

東證指數今日早盤一度漲0.5%至2,126.14點，其中，專注日本國內需求的公司業績穩健，增添市場看漲氛圍。東證指數今年打贏美股標普500指數，日本央行繼續實施寬鬆貨幣政策，日圓重拾跌勢，都為股市帶來助力。

高盛策略師Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在報告中指出，穩定的基本面及預期會有的結構性調整，「合理化日股多頭觀點」。他們指出，日本經濟前景看好的理由包括：資本支出增加、日本央行貨幣政策持續寬鬆等。

「股神」巴菲特最近又再背書日本股票，燃起外國投資人回歸日股的希望。上個月，海外交易員買超價值220億美元日股與期貨，國外資金流入創下歷史高水位。

彭博資訊分析，日企一系列庫藏股計畫，也為日股提供支撐。東京證交所先前呼籲股價低於賬面價值的公司，應該制定資本改善計畫，因而促成了這波買回自家股票風潮。例如，第一生命保險宣布計畫買回最多1,200億日圓（8.82億美元）自家股票，周一股價大漲。日本郵政亦表示，將回購多達10%的股票。

摩根大通日股首席策略師Rie Nishihara周一在報告中提到，以最新一季的財報看，東京證交所主要市場的上市公司獲利優於預期，表現比美歐同儕更好。