美國預定8月回補300萬桶戰略儲油

美國為補充枯竭的戰略儲油，能源部周一（15日）招標採購上看300萬桶的含硫原油。這項採購6月宣布得標者，計劃於8月交貨到政府的緊急庫存之中。

去年美國能源部為平抑國內能源價格猛漲，釋出2億桶的戰略儲油，周一這次是大量釋油後，第二度嘗試回補原油儲備。消息公布後，美國西德州原油上漲0.5%，至每桶71美元以上。

彭博資訊說，石油交易商一直密切注意任何美國政府將開始補充戰略儲油的跡象，因為美國政府的採購會讓原油市場趨緊。由於石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）減產，能源部要買的含硫原油原本需求就很強。美國國內一拉高任何新增需求，就可能推升原油價格，進而在夏季的駕車出遊旺季時，令汽油價格跟著漲。

美國能源部在新聞稿中表示，能源部計劃「回購原油，回購價低於2022年每桶94美元以上的出售價格。為產業界帶來確定性的同時，強化能源安全，並以此鼓勵短期供給」。

拜登政府去年秋天曾表示，在油價達到或低於每桶67美元至72美元區間時，就啟動戰略儲油回補計畫。

前一次能源部試圖回補原油儲備，目標採購量也是300萬桶，但能源部今年1月宣布取消採購，原因投標的價格太高，有些特定條件也未能符合需求。

除了直接採購之外，能源部先前說過，儲油補充計畫包括收回之前釋出的石油，以及避免「與供應中斷無關的不必要出售」。因此，去年能源部已成功取消國會授權的約1.4億桶石油銷售。

根據能源部資料，美國目前戰略儲油量近3.6億桶，約占總體儲備量能的一半。