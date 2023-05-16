台積電ADR跟隨費半大漲 美光急漲
台積電ADR周一大漲2.7%，收在85.66美元，較台北交易6.6%。費城半導體指數同日也上漲2.7%。
美光急漲6.1%，率費城半導體指數上漲。英特爾（Intel）也上漲2.9%。花旗重申，一旦景氣回升，仍看好美光表現。
製造業數據引發對美國經濟放緩的疑慮，但可能有助於在進行債務上限磋商之際壓低通膨。道瓊工業指數漲47.98點，漲幅0.1%，收在33,348.6點；標普500指數漲12.2點，漲幅0.3%，收4,136.28點；那斯達克綜合指數漲80.47點，漲幅0.7%，收12,365.21點。
台灣加權股價指數周一下跌27.31點，收在15,475.05點，台積電跌0.1%收在495.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.71 +1.90 103.00 4.57
中華電 CHT 125.24 +0.47 125.50 -0.21
台積電 TSM 527.96 +2.67 495.50 6.55
聯電 UMC 48.63 +0.90 48.15 1.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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