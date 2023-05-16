華爾街在債務上限談判之際保持觀望 美股小幅走高

美國股市周一繼續狹幅整理，收盤小幅走高，本周是美國總統拜登和國會共和黨進行債務上限談判的關鍵一周，投資人心存觀望。

製造業數據引發對美國經濟放緩的疑慮，可能有助於在進行債務上限磋商之際壓低通膨，Meta上漲提振了那斯達克綜合指數。

道瓊工業指數漲47.98點，漲幅0.1%，收在33,348.6點；標普500指數漲12.2點，漲幅0.3%，收4,136.28點；那斯達克綜合指數漲80.47點，漲幅0.7%，收12,365.21點。

儘管雙方似乎距離達成協議還很遠，但對於共和黨提出調高31.4兆美元債務上限必須同時限制年度支出的要求，白宮並未斷然拒絕。拜登周日告訴記者，他認為雙方都希望達成協議。拜登將於周二與國會領導人進行面對面會談，一天後將前往日本參加七大工業國峰會。

美股盤中下跌，因為數據顯示紐約州製造業活動創下2020年4月以來最大跌幅。彭博經濟研究的經濟學家Anna Wong表示，本周的數據可能會進一步呈現經濟疲弱走勢，進而在通膨仍未讓人放心的情況下強化聯準會（Fed）的鴿派基調。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「這總是很難，因為我們現在處於這樣一個時期，從股票的角度來看，壞消息實際上是好消息，反之亦然，但當你看到一個壞數據時，市場仍然會做出反應，因為每個人都開始擔心衰退。」

「所以我們希望經濟疲軟到足以降低通膨，但又不至於疲軟到導致衰退。」

Meta 大漲2.2%，拉抬那斯達克綜合指數和標普500指數，Loop Capital將其評級從「持有」上調為「買進」。

Fed兩位官員暗示贊成暫停升息，激發了投資人對大型科技股的興趣。歐盟批准微軟以690億美元收購動視暴雪的交易也提振了市場人氣。

不過，Fed官員也強調，鑒於通膨僵固，他們認為利率會保持在高檔，如果要採取什麼行動，可能進一步升息。

Fed主席鮑爾將於周五發表談話，投資人將關注他的發言，以了解關於今年利率路徑的任何信號。

在E*Trade分析師Chris Larkin看來，有必要提出一個疑問，即股市波動率低下是否表明市場過於自滿，尤其是在標普500指數創下2021年8月以來最窄的非假日、單周波動區間的情況下。

繼華爾街分析師之後，摩根大通克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）也警告，債務上限僵局是給股市前景帶來威脅的另一個阻力。

Oneok急跌9.1%，該公司周日同意以188億美元收購美國管道營運商Magellan Midstream Partners，後者急漲13%。

威騰電子（WD）跳漲11.3%，路透報導稱該公司和其日本合資夥伴鎧俠（Kioxia）正加快合併磋商進度。