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半導體市況拖累 5月上旬韓國出口同比下跌10.1%

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓媒報道，韓國海關高頻統計數據顯示，2023年5月上旬（1-10日），韓國出口貿易規模同比下跌10.1%，回落至145億美元，相當程度上受到全球半導體產業下行周期所累。

相比之下，同期韓國進口貿易規模達到187億美元，同比跌幅5.7%，貿易逆差42億美元，2023年累計貿易逆差已經達到300億美元。

數據發佈的同時，韓國經濟學者Jeong Cheol-jin評論稱，隨著存儲半導體行情止跌、中國經濟加速復囌，下半年韓國外貿有望迎來轉機。

Jeong Cheol-jin分析，作為韓國對外出口的主力產品，半導體產品觸底可能也是韓國整體出口貿易的底部，目前大部分預測都看好今年三季度迎來反彈，較為悲觀者展望至年底，積極的一面是三星電子加入了減產行列，價格有見底跡象，庫存松動的時點也有可能提前，最艱難的時期或許已經過去。

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