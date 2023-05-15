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機搆：塔塔集團將成iPhone 15第四家組裝廠

集微網／ 集微網

集微網消息，此前據台媒經濟日報報道，蘋果今年計劃發表4款iPhone，首次出現鴻海、和碩及立訊精密三廠共同組裝的情況。據TrendForce最新報告稱，隨著蘋果希望擴大其在印度的製造基地，塔塔集團可能會組裝iPhone 15和iPhone 15 Plus機型，成為第四家iPhone 15組裝廠，其訂單將佔各款iPhone組裝訂單的5%。

印媒Mint引述TrendForce報告稱，“由於地緣政治和新冠疫情，蘋果一直在加速其供應來源的多元化，印度是這種轉移最著名的案例。印度的塔塔集團有望成為蘋果的第四家iPhone組裝商。”

TrendForce表示，塔塔集團將獲得iPhone 15和iPhone 15 Plus的較小訂單，2023年在各款iPhone組裝訂單中的佔比僅為5%，這顯示出蘋果生產搬遷加速的趨勢。

TrendForce的報告稱，蘋果公司的供應鏈轉移計劃可能會產生三個影響。首先，印度將成為預計於今年推出iPhone 15系列第一批出貨的一部分。第二個含義是，緯創退出，此前塔塔集團收購了緯創在班加羅爾的蘋果工廠。此外，塔塔集團將是繼富士康、立訊精密和和碩之後第四家承接蘋果組裝業務的公司。

據了解，蘋果今年將推出四款機型，包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro及其最昂貴的機型——15 Pro Max或Ultra。鴻海集團仍擁有iPhone 15系列最多代工訂單，立訊精密是今年iPhone 15 Plus主力代工廠，同時立訊精密還拿下部分15、15 Pro訂單，共獲得三款產品訂單。和碩方面，去年代工部分iPhone 14及主力供應14 Plus機型，今年則供應部分15 Plus及15 Pro機型，延續去年生產策略。

（校對/趙月）

立訊精密 印度 疫情

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