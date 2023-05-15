分析師：堆疊傳感器良率問題或使兩款iPhone 15生產延遲

集微網消息，據Macrumors報道，香港投資公司海通國際証券分析師Jeff Pu曾表示，今年晚些時候推出的低端iPhone 15和iPhone 15 Plus機型將配備48MP像素後置攝像頭。但最新的供應鏈調查顯示，48MP像素後置攝像頭使用的堆曡式傳感器可能面臨良率問題，或將導致以上兩種機型的生產延遲。

Jeff Pu稱，iPhone 15和iPhone 15 Plus機型配備48MP像素後置攝像頭將使用新的三層曡傳感器，可以捕獲更多光線以提高圖像質量。目前業內認為以上機型仍按計劃在9月發佈，Jeff Pu表示將繼續監控生產計劃的風險。

另外，關於iPhone 15系列另外兩款高端機型也有信息傳出，天風國際証券知名分析師郭明錤發佈推文稱，由於量產前無法尅服技術問題，蘋果兩款高端iPhone 15機型Pro和Pro Max將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本的實體按鍵設計。Jeff Pu也持有相同看法，他指出，由於“設計問題”， iPhone 15 Pro機型將不再配備固態按鈕，他預計iPhone 15 Pro機型將採用鈦金屬框架、升級的A17倣生芯片、增加8GB RAM等，並重申四款iPhone 15機型都將配備USB-C端口。

（校對/王雲朗）