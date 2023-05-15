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南韓4月ICT出口同比減少35.9% 連降10個月

集微網／ 集微網

集微網消息，韓聯社15日報道，韓國科學技術信息通信部表示，韓國4月信息通信技術（ICT）出口額同比減少35.9%，為127.7億美元。韓國ICT出口額連續10個月下滑。

半導體出口額同比減少40.5%，為64.8億美元，這是ICT設備需求減弱、存儲芯片單價下降的利空因素所致。存儲芯片出口減幅（54.1%）大於系統芯片（22.1%）。同期，顯示器出口額減少30.5%，為14.3億美元。手機和計算機及周邊設備分減41.6%和66.7%。通信設備減少14.7%，為2億美元，但對印度的出口劇增380.5%，為2000萬美元。這得益於印度為打造5G基建擴大相關設備進口。

按出口對象看，對華出口在出口總額中佔比從2022年11月的42.1%降至4月的40%。此外，面曏越南（26.7%）、美國（40.1%）、歐盟（36.8%）、日本（25.1%）等的出口減少。得益於美國消費者對旗艦手機的需求增加，韓國智能手機對美國的出口大增126.9%，二次電池的對美出口額也同比增加22.5%，為3.9億美元。

4月ICT進口額同比減少14%，為104.4億美元，由此ICT貿易收支實現23.3億美元順差。（校對/韓秀榮）

美國 印度

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