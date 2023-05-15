拜登樂觀看待周二見麥卡錫談債限 仍計劃本周赴日
美國總統拜登周日在德拉瓦州表示，預計周二將與國會領袖會晤，就提高聯邦政府舉債上限和避免災難性違約討論出一項計畫。他說，對達成協議保持樂觀。
拜登原訂上周五與共和黨籍眾院議長麥卡錫見面，後來時間延後，因幕僚層級談判持續了整個周末。知情人士表示，周二的會談料將舉行，不過尚未最後確認，也有可能生變。
拜登對於雙方協商條件守口如瓶，只說相信能達成協議：「我仍保持樂觀，因為我是先天的樂觀主義者。」他認為雙方都希望達成協議，也辦得到。
拜登周三應該要飛往日本參加七大工業國家集團（G7）峰會。他周日表示，仍然計劃前往。
美國財政部長葉倫已警告，如果未能提高或暫停債務上限，美國最快6月1日可能面臨債務違約的風險。麥卡錫堅持債限變動須先削減支出；拜登批評共和黨人冒著違約風險以取得談判優勢。
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