WSJ：投資人緊張 反而可能支撐股市

華爾街日報報導，美股瀰漫悲觀態度，反向操作投資人說，這對市場是好消息。

美國銀行（BofA）最新月度調查顯示，銀行業動盪拖累基金經理人對股票的熱情跌到2023年低谷。由於壓力加劇各種憂慮，包括通膨揮之不去、利率節節攀升以及經濟放緩，他們手上的股票相對於債券的比率，降至2009年以來最低。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的數據顯示，過去12個月，機構投資人自股市淨撤資3,339 億美元，而個人投資人撤資280億美元。美國投資公司協會（Investment Company Institut）的數據顯示，截至5月10日，數十億美元流入約當現金，推動貨幣市場的總資產達到空前的5.3兆美元。

但對一些人而言，所有厄運和陰霾都象徵希望。許多華爾街人士將極端情緒視為反其道而行的訊號。「股神」巴菲特就建議投資人，「在別人恐懼時貪婪」。

標普500指數上周下跌0.3%，3月底以來幾無進展。本周，隨著美國公布4月零售銷售數據，以及沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和目標百貨（Target）等零售商揭露財報，投資人將重新審視經濟健康狀況。

資產管理業者Natixis Investment Managers首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示，當技術面和情緒因素太過，會限制下行空間，如果還傳出利好消息，很容易推升市場走高。

根據美國散戶協會調查投資人情緒發現，41%的散戶預期未來六個月股市走跌，高於31%的歷史平均水準，低於今年反彈之前出現在去年9月的近期高點61%。這項調查通常被視為反向操作工具，投資人預期極端悲觀情緒出現後會有較高的報酬，而情緒特別樂觀則有較低的報酬。

Laffer Tengler Investments投資長Nancy Tengler說，最近幾周，指數停滯不前，投資人態度悲觀，她的公司認為，當悲觀情緒如此普遍，是尋找機會加倉的絕佳時間點。

反彈的一個潛在催化劑是：投資人跑在聯準會前面。利率期貨交易員押注聯準會最早會在今年秋季開始降息。這可能促使交易員搶在任何潛在的降息前大量買股。

不過，聯準會還沒有釋出計劃降息的跡象，而如果央行很快降息，很多人相信那會是因為銀行業進一步動盪，或經濟突然衰退，兩種情況都可能衝擊股價。