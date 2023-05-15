南非幣蘭德創新低後彈升 就供俄武器指控化解美方疑慮

南非蘭德匯價上周五（12日）下探至歷史新低後，周一在亞太交易盤初報價走強回升。此前，南非財政部長戈東瓜納表示，南非已就美國指控該國供應武器給俄羅斯一事化解了爭執，不太可能面臨任何不良後果。

在台灣時間15日清晨6時30分左右，南非幣蘭德升值0.87%至19.1739蘭德兌1美元，盤初一度勁升1.3%至19.0922蘭德，逆轉連四天貶值走勢，並且從上周五觸及的19.5148蘭德歷史低點回升。

美國駐南非大使布里基提在10日指控南非政府，去年12月將武器和彈藥運上一艘停在開普頓附近的俄國船隻。南非政府否認上訴指控，批評布里基提公開指控這件事。

戈東瓜納說，美國在大約兩個月前首度關鍵此事，而南非總統拉瑪佛沙指示安全顧問與獨立法官進行調查，也派出代表團到美國緩和緊張局勢。

戈東瓜納14日受訪時表示：「我們採取一些行動，確保我們與美國的關係一如既往與友好。美國人明天不太可能有任何憤怒回應。」