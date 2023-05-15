美國母親稅話題延燒

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

在母親節這天，美國的就業母親也在討論所謂的「母親稅」，也就是在成為母親並開始扶養子女後，家庭責任變重導致收入和所得受限，特別是獨力撫養兒女的單親媽媽。

MarketWatch報導，皮尤研究中心（Pew）去年的調查顯示，美國女性的所得只有男性的82%，意味男性一年每賺進10萬美元，女性只賺進8.2萬美元，這個差距近20年來沒變過。在2002年，女性所得為男性的80%。

報告也說，25~44歲的美國母親進入勞動市場的可能性，低於同年齡層不用養育子女的女性。這些母親即使獲聘，每周工時也較少，導致收入跟著減少。但以男性來說，扶養子女的父親重返職場後，每周工時甚至比無子女的男性更長。皮尤說，這與職業爸爸的薪資增加有關，此現象稱為父親工資溢價，這往往也會擴大男女薪資差距。

富達投資（Fidelity）女性與勞動參與部的卡普斯塔說，若以單親媽媽跟其他不用養育子女的單身女性相比，這種「母親稅」最為明顯。

聖路易聯準銀行去年的報告顯示，單身母親的財富中位數僅7,000美元，其他單身者的財富中位數為5.7萬~6.5萬美元，「這種對單親媽媽的財富懲罰顯而易見：單身女性的財富中位數是單親媽媽的逾九倍」。

子女 單身

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