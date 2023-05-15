科技業新創 女力崛起

科技業向來由男性主導，但女性創業家正在取得重大進展，並以全新的視角和創新的想法，改變遊戲規則。花旗已估算，科技業的女性占比增加，可為全球國內生產毛額（GDP）增加2兆美元。

財經新聞網站Zawya報導，女性領導的科技新創公司正在推動變革，創造一個更加多元且具包容性的產業。

花旗2022年發布的報告顯示，科技業的女性占比增加可提振全球GDP高達2兆美元，凸顯為科技業女性勞工創造更多機會和提供支持的重要性。一般來說，科技業的女性創業家具備一些獨特優勢，包括同理心、協作和創造力。

PitchBook平台的數據顯示，2022年完全由女性創立的公司所獲投資，僅占美國創投業者對新創公司總投資額的2.1%，顯示創投產業仍有性別差異，凸顯須擴大投資由女性領導的新創企業。

總部位於杜拜、由人工智慧AI驅動的不動產科技（proptech）公司Realiste，以大量女性擔任領導職自豪，包括中東和北非地區 （MENA）執行長丹尼索娃，在她領導下，該公司整合27家房地產開發商，吸引超過50,000名用戶，取得令人矚目的成長，營收從零一路增至100萬美元。

杜拜未來基金會的一份報告顯示，女性現在占阿聯新創公司勞動力的45%，比往年顯著增加，顯示中東和北非地區創投業的性別多元化趨勢不斷在增強。

丹尼索娃說：「女性創業家為科技領導力引進獨特的視角，可以帶來更好的創新和解決問題的能力。在Realiste，我們致力於在我們營運的各方面促進包容性，我們很自豪地看到女性在中東和北非地區的科技創業中發揮愈來愈大作用的趨勢。」